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Reuters: запрет соцсетей для подростков в Австралии повлечет социальную изоляцию

Ведомости

Запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков, пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.

В сентябре австралийские власти объявили о разработке запрета на использование соцсетей среди подростков. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе говорил, что запрет позволит не только оградить детей от онлайн-угроз, но и поможет «приобрести реальный жизненный опыт». Ограничения могут затронуть подростков в возрасте около 14-16 лет.

Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей уязвимой молодежи, говорится в материале. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями.

Кроме того, для подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить их доступа к необходимой социальной поддержке, считает эксперты. 14-летняя беженка Тереза Хуссейн заявила агентству, что соцсети позволяют ей поддерживать связь со своей бабушкой, проживающей в Демократической республике Конго.

«Это очень сильно изменит мою жизнь, потому что мне будет трудно общаться с людьми, которых я оставила позади», – сказала она.

Доцент кафедры цифровых медиа в Технологическом университете Сиднея Амелия Джонс заявила, что запрет соцсетей может сказаться на психическом здоровье подростка. 

Ключевым сторонником запрета является премьер-министр Альбанезе. По его словам, родители в Австралии «хотят, чтобы их дети отвлеклись от телефонов и вышли на футбольное поле, и я тоже». Желание большинства родителей подтверждается и опросом молодежной службы ReachOut, согласно которому более 60% родителей австралийских подростков выразили обеспокоенность по поводу использования их детьми соцсетей.

В апреле этого года «Ведомости» со ссылкой на исследование лаборатории теоретической фольклористики (ЛТФ) РАНХиГС писали, что во время ограничений периода COVID-19 у российских подростков стала проявляться усталость от онлайн-общения и социальных сетей. Речь в большей степени шла об онлайн-образовании, – после периода «дистанта» молодые люди стали больше стремиться к живому общению, которое было нарушено за время пандемии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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