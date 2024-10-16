Reuters: запрет соцсетей для подростков в Австралии повлечет социальную изоляцию
Запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков, пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.
В сентябре австралийские власти объявили о разработке запрета на использование соцсетей среди подростков. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе говорил, что запрет позволит не только оградить детей от онлайн-угроз, но и поможет «приобрести реальный жизненный опыт». Ограничения могут затронуть подростков в возрасте около 14-16 лет.
Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей уязвимой молодежи, говорится в материале. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями.
Кроме того, для подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить их доступа к необходимой социальной поддержке, считает эксперты. 14-летняя беженка Тереза Хуссейн заявила агентству, что соцсети позволяют ей поддерживать связь со своей бабушкой, проживающей в Демократической республике Конго.
«Это очень сильно изменит мою жизнь, потому что мне будет трудно общаться с людьми, которых я оставила позади», – сказала она.
Доцент кафедры цифровых медиа в Технологическом университете Сиднея Амелия Джонс заявила, что запрет соцсетей может сказаться на психическом здоровье подростка.
Ключевым сторонником запрета является премьер-министр Альбанезе. По его словам, родители в Австралии «хотят, чтобы их дети отвлеклись от телефонов и вышли на футбольное поле, и я тоже». Желание большинства родителей подтверждается и опросом молодежной службы ReachOut, согласно которому более 60% родителей австралийских подростков выразили обеспокоенность по поводу использования их детьми соцсетей.
В апреле этого года «Ведомости» со ссылкой на исследование лаборатории теоретической фольклористики (ЛТФ) РАНХиГС писали, что во время ограничений периода COVID-19 у российских подростков стала проявляться усталость от онлайн-общения и социальных сетей. Речь в большей степени шла об онлайн-образовании, – после периода «дистанта» молодые люди стали больше стремиться к живому общению, которое было нарушено за время пандемии.