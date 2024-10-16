Reuters: запрет соцсетей для подростков в Австралии повлечет социальную изоляцию

В апреле этого года «Ведомости» со ссылкой на исследование лаборатории теоретической фольклористики (ЛТФ) РАНХиГС писали, что во время ограничений периода COVID-19 у российских подростков стала проявляться усталость от онлайн-общения и социальных сетей. Речь в большей степени шла об онлайн-образовании, – после периода «дистанта» молодые люди стали больше стремиться к живому общению, которое было нарушено за время пандемии.