Российские власти неоднократно высказывали подобные обвинения. В частности, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев поддерживает контакты с террористами, а власти Украины уже и сами стали новой международной террористической группировкой. Таким образом она прокомментировала статью в газете Aydınlık, в которой утверждалось, что украинские власти предложили представителям террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) » освободить нескольких радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 беспилотников.