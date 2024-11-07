Шойгу: киевский режим превратился в управляемого извне террориста
Руководство Украины превратилось в террориста, которым управляют внешние силы, полагает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией», – заявил Шойгу на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве (цитата по ТАСС).
Российские власти неоднократно высказывали подобные обвинения. В частности, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев поддерживает контакты с террористами, а власти Украины уже и сами стали новой международной террористической группировкой. Таким образом она прокомментировала статью в газете Aydınlık, в которой утверждалось, что украинские власти предложили представителям террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам