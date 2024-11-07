Россия приветствует усилия Казахстана в «группе друзей мира» на Украине

Он напомнил, что еще в феврале 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин предложил свою инициативу по глобальной безопасности, посвященной не какому-то конкретному кризису, «а в целом тем принципам, которые необходимо применять для регулирования любых конфликтов в любой точке земного шара». Эти принципы показывают необходимость понять и устранить первопричины возникновения того или иного кризиса. «Мы исходим из того, что наши друзья, объединившись в "группу друзей мира на Украине", будут четко следовать этому принципу», – заключил Лавров.