Россия приветствует усилия Казахстана в «группе друзей мира» на Украине
Работа Казахстана в рамках инициированной КНР и Бразилией «группы друзей мира на Украине» приветствуется Россией. Об этом, отвечая на вопрос «Ведомостей», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Лавров напомнил, что Казахстан участвовал на полях Генассамблеи ООН 27 сентября в заседании группы «друзей мира на Украине».
«Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию такой серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения проблемы. Мы приветствовали сам факт объединения усилий государств глобального Юга, глобального Востока, мирового большинства, для того чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволят устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве», – сказал Лавров.
Первопричиной конфликта министр назвал безоглядные обещания расширения НАТО на Восток, в том числе за счет Украины, запрет там русского языка, Украинской православной церкви и других ограничений прав русских и русскоязычных.
«Наши партнеры прекрасно понимают, в чем главный корень проблемы, и мы будем наш диалог продолжать», – сказал Лавров.
Он напомнил, что еще в феврале 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин предложил свою инициативу по глобальной безопасности, посвященной не какому-то конкретному кризису, «а в целом тем принципам, которые необходимо применять для регулирования любых конфликтов в любой точке земного шара». Эти принципы показывают необходимость понять и устранить первопричины возникновения того или иного кризиса. «Мы исходим из того, что наши друзья, объединившись в "группу друзей мира на Украине", будут четко следовать этому принципу», – заключил Лавров.
Китай и Бразилия в мае 2024 г. обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого – прекращение боевых действий. МИД КНР утверждал, что план поддержали 26 стран. Украина его отвергла. В сентябре КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «друзья мира», нацеленной на мирное урегулирование российско-украинского конфликта.