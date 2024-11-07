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Глава Пентагона: военные готовы выполнять законные приказы администрации Трампа

Ведомости

Американские военные намерены исполнять законные приказы администрации следующего президента США Дональда Трампа, не вмешиваясь в политику. Это следует из заявления главы Пентагона Ллойда Остина, передает Reuters.

Свои слова министр обороны адресовал американским военнослужащим в служебной записке, которая была разослана вечером 6 ноября и обнародована сегодня.

«Вооруженные силы США также продолжат оставаться в стороне от политической арены, будут защищать нашу республику с принципиальностью и профессионализмом», – говорится в заявлении Остина.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.

AP и The Washington Post со ссылкой на источник 6 ноября сообщили, что Харрис во время телефонного разговора с Трампом после выборов обсудила с ним «важность мирной передачи власти». Позже ему также позвонил действующий президент США Джо Байден. Он пригласил Трампа посетить Белый дом для обсуждения переходного периода. В администрации президента США заявили, что сотрудники согласуют дату «в ближайшем будущем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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