Глава Пентагона: военные готовы выполнять законные приказы администрации Трампа

AP и The Washington Post со ссылкой на источник 6 ноября сообщили, что Харрис во время телефонного разговора с Трампом после выборов обсудила с ним «важность мирной передачи власти». Позже ему также позвонил действующий президент США Джо Байден. Он пригласил Трампа посетить Белый дом для обсуждения переходного периода. В администрации президента США заявили, что сотрудники согласуют дату «в ближайшем будущем».