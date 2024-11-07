Глава Пентагона: военные готовы выполнять законные приказы администрации Трампа
Американские военные намерены исполнять законные приказы администрации следующего президента США Дональда Трампа, не вмешиваясь в политику. Это следует из заявления главы Пентагона Ллойда Остина, передает Reuters.
Свои слова министр обороны адресовал американским военнослужащим в служебной записке, которая была разослана вечером 6 ноября и обнародована сегодня.
«Вооруженные силы США также продолжат оставаться в стороне от политической арены, будут защищать нашу республику с принципиальностью и профессионализмом», – говорится в заявлении Остина.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.
AP и The Washington Post со ссылкой на источник 6 ноября сообщили, что Харрис во время телефонного разговора с Трампом после выборов обсудила с ним «важность мирной передачи власти». Позже ему также позвонил действующий президент США Джо Байден. Он пригласил Трампа посетить Белый дом для обсуждения переходного периода. В администрации президента США заявили, что сотрудники согласуют дату «в ближайшем будущем».