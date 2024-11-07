Путин: объем санкций против России не имеет аналогов в истории
Объем санкций и карательных мер по отношению к России не имеет аналогов в истории, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы экономической и политической. Объем санкций и карательных мер по отношению к нашей стране не имеет аналогов в истории», – сказал президент.
Он добавил, что оппоненты пытались нанести «нокаутирующий удар» в надежде, что Россия перестанет быть одним из ключевых элементов «международного обихода».
«Россия нужна миру, и Брюсселю и Вашингтону, считающих себя начальником, этого не изменить», – заключил Путин.
Путин выступает на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стало «Прочный мир – на какой основе?». Для участия в заседании прибыли представители из около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных стран.