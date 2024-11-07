Путин: объем санкций против России не имеет аналогов в истории

«Коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы экономической и политической. Объем санкций и карательных мер по отношению к нашей стране не имеет аналогов в истории», – сказал президент.



Он добавил, что оппоненты пытались нанести «нокаутирующий удар» в надежде, что Россия перестанет быть одним из ключевых элементов «международного обихода».



«Россия нужна миру, и Брюсселю и Вашингтону, считающих себя начальником, этого не изменить», – заключил Путин.