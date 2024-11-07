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Путин: объем санкций против России не имеет аналогов в истории

Ведомости

Объем санкций и карательных мер по отношению к России не имеет аналогов в истории, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы экономической и политической. Объем санкций и карательных мер по отношению к нашей стране не имеет аналогов в истории», – сказал президент.

Он добавил, что оппоненты пытались нанести «нокаутирующий удар» в надежде, что Россия перестанет быть одним из ключевых элементов «международного обихода».

«Россия нужна миру, и Брюсселю и Вашингтону, считающих себя начальником, этого не изменить», – заключил Путин.

Путин выступает на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стало «Прочный мир – на какой основе?». Для участия в заседании прибыли представители из около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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