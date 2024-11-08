В Кремле не ожидают изменения экономической риторики США в отношении РФ
В Кремле не ожидают изменения экономической риторики США в отношении России после того, как президентом Соединенных Штатов был избран Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В июле на тот момент кандидат на пост главы США от республиканцев Трамп говорил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Американский политик также неоднократно заявлял, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
В конце октября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Европейский союз пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, поскольку опасается возможного переизбрания Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей.