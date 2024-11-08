В Кремле не ожидают изменения экономической риторики США в отношении РФ

В июле на тот момент кандидат на пост главы США от республиканцев Трамп говорил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Американский политик также неоднократно заявлял, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.