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В Кремле не ожидают изменения экономической риторики США в отношении РФ

Ведомости

В Кремле не ожидают изменения экономической риторики США в отношении России после того, как президентом Соединенных Штатов был избран Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидают», – ответил Песков на соответствующий вопрос «РИА Новости».

В июле на тот момент кандидат на пост главы США от республиканцев Трамп говорил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Американский политик также неоднократно заявлял, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце октября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Европейский союз пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, поскольку опасается возможного переизбрания Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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