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Reuters: ЕС готовится усилить санкции против РФ на случай переизбрания Трампа

Ведомости

Европейский союз пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, поскольку опасается возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Директор Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб Том Китинг заявил, что политики ЕС готовят «автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа», но им придется усилить меры по обеспечению их соблюдения.

«Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам нужно будет проявить гораздо больше решительности», – сказал эксперт.

По словам других источников, возможные шаги ЕС будут включать положения о «всеобъемлющем подходе» для выявления и пресечения поставок подозрительных товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на перевозку нефти. Обсуждается также изменение требования о том, что замораживание активов российского Центрального банка – крупнейшая санкция Запада в отношении Москвы – должно возобновляться каждые шесть месяцев.

21 октября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники также сообщило, что ЕС в январе начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против РФ, который затронет российский экспорт энергоносителей, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, ограничения, вероятно, коснутся и танкерного флота. Со следующего года завершится срок венгерского председательства в Совете ЕС, во время которого премьер-министр республики Виктор Орбан препятствовал антироссийским санкциям, пишет издание. Бразды правления примет Польша – один из союзников Украины, выступающий за усиление ограничений против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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