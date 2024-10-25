Reuters: ЕС готовится усилить санкции против РФ на случай переизбрания Трампа

21 октября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники также сообщило, что ЕС в январе начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против РФ, который затронет российский экспорт энергоносителей, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, ограничения, вероятно, коснутся и танкерного флота. Со следующего года завершится срок венгерского председательства в Совете ЕС, во время которого премьер-министр республики Виктор Орбан препятствовал антироссийским санкциям, пишет издание. Бразды правления примет Польша – один из союзников Украины, выступающий за усиление ограничений против России.