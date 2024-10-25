Reuters: ЕС готовится усилить санкции против РФ на случай переизбрания Трампа
Европейский союз пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, поскольку опасается возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Директор Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб Том Китинг заявил, что политики ЕС готовят «автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа», но им придется усилить меры по обеспечению их соблюдения.
«Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам нужно будет проявить гораздо больше решительности», – сказал эксперт.
По словам других источников, возможные шаги ЕС будут включать положения о «всеобъемлющем подходе» для выявления и пресечения поставок подозрительных товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на перевозку нефти. Обсуждается также изменение требования о том, что замораживание активов российского Центрального банка – крупнейшая санкция Запада в отношении Москвы – должно возобновляться каждые шесть месяцев.
21 октября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники также сообщило, что ЕС в январе начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против РФ, который затронет российский экспорт энергоносителей, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, ограничения, вероятно, коснутся и танкерного флота. Со следующего года завершится срок венгерского председательства в Совете ЕС, во время которого премьер-министр республики Виктор Орбан препятствовал антироссийским санкциям, пишет издание. Бразды правления примет Польша – один из союзников Украины, выступающий за усиление ограничений против России.