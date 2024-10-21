Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Politico: новые санкции Евросоюза против России коснутся СПГ

Разработку очередного пакета ограничений планируется начать в январе
Ведомости

Евросоюз (ЕС) в январе начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против РФ, который затронет российский экспорт энергоносителей, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, ограничения, вероятно, коснутся и танкерного флота. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Издание напоминает, что со следующего года завершится срок венгерского председательства в Совете ЕС. После этого бразды правления примет Польша – один из союзников Украины, выступающий за усиление санкций против России. По словам дипломатов и официальных лиц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пользуется председательством своей страны, чтобы фактически прекратить разговоры о санкциях в отношении РФ.

Один из собеседников Politico рассказал, что сейчас в ЕС растет осознание необходимости уточнения направленности санкций.

«Мы должны признать, что режим санкций не работает должным образом – есть проблемы с СПГ, нефтью», – пояснил дипломат.

Politico также сообщает, что ранее на этой неделе 10 стран, включая Францию, Чехию, Швецию, Финляндию и три страны Балтии, выступили с совместным предупреждением о том, что в ЕС «в последнее время наблюдается увеличение импорта российского СПГ», но «эти поставщики природного газа не идентифицированы должным образом». В документе, с которым ознакомилось издание, содержится призыв к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в ЕС. Это предложение, вероятно, поступит на рассмотрение польского президента в январе.

24 июня ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине. Ограничения касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций. Ожидается, что запрет на поставки российского СПГ в европейские порты начнет действовать с марта 2025 г.

21 октября агентство Bloomberg сообщило, что Бельгия возобновила поставки российского СПГ в преддверии запрета в 2025 г. В конце октября суда LNG Dubhe и LNG Phecda должны разгрузить российский СПГ в бельгийском порту Зебрюгге. Отмечается, что это первые поставки топлива с завода «Ямал СПГ» с августа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных