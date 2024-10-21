Politico: новые санкции Евросоюза против России коснутся СПГ

Politico также сообщает, что ранее на этой неделе 10 стран, включая Францию, Чехию, Швецию, Финляндию и три страны Балтии, выступили с совместным предупреждением о том, что в ЕС «в последнее время наблюдается увеличение импорта российского СПГ», но «эти поставщики природного газа не идентифицированы должным образом». В документе, с которым ознакомилось издание, содержится призыв к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в ЕС. Это предложение, вероятно, поступит на рассмотрение польского президента в январе.