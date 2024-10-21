Politico: новые санкции Евросоюза против России коснутся СПГ

Politico: новые санкции Евросоюза против России коснутся СПГРазработку очередного пакета ограничений планируется начать в январе
Евросоюз (ЕС) в январе начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против РФ, который затронет российский экспорт энергоносителей, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, ограничения, вероятно, коснутся и танкерного флота. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Издание напоминает, что со следующего года завершится срок венгерского председательства в Совете ЕС. После этого бразды правления примет Польша – один из союзников Украины, выступающий за усиление санкций против России. По словам дипломатов и официальных лиц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пользуется председательством своей страны, чтобы фактически прекратить разговоры о санкциях в отношении РФ.
Один из собеседников Politico рассказал, что сейчас в ЕС растет осознание необходимости уточнения направленности санкций.
«Мы должны признать, что режим санкций не работает должным образом – есть проблемы с СПГ, нефтью», – пояснил дипломат.
Politico также сообщает, что ранее на этой неделе 10 стран, включая Францию, Чехию, Швецию, Финляндию и три страны Балтии, выступили с совместным предупреждением о том, что в ЕС «в последнее время наблюдается увеличение импорта российского СПГ», но «эти поставщики природного газа не идентифицированы должным образом». В документе, с которым ознакомилось издание, содержится призыв к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в ЕС. Это предложение, вероятно, поступит на рассмотрение польского президента в январе.
24 июня ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине. Ограничения касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций. Ожидается, что запрет на поставки российского СПГ в европейские порты начнет действовать с марта 2025 г.
21 октября агентство Bloomberg сообщило, что Бельгия возобновила поставки российского СПГ в преддверии запрета в 2025 г. В конце октября суда LNG Dubhe и LNG Phecda должны разгрузить российский СПГ в бельгийском порту Зебрюгге. Отмечается, что это первые поставки топлива с завода «Ямал СПГ» с августа.