Reuters: Трамп встретится с президентом Аргентины на следующей неделе
Избранный президент США Дональд Трамп встретится с президентом Аргентины Хавьером Милеем на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в аргентинском правительстве.
По словам собеседника агентства, встреча пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Отмечается, что Милей после вступления в должность президента в декабре 2023 г. стремился к установлению тесных связей с США.
Президент Аргентины также намерен провести встречу с американским бизнесменом Илоном Маском.
6 ноября Милей поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Он заявил, что избранный президент может рассчитывать на Аргентину в выполнении «своей задачи».
По данным CNN, на президентских выборах в США Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократической партии Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США должна будет состояться 20 января 2025 г. Трамп в своей речи перед сторонниками во Флориде заявил, что «собирается помочь нашей стране восстановиться», и что его президентство станет «золотым веком для Америки».