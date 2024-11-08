Reuters: Трамп встретится с президентом Аргентины на следующей неделе

По данным CNN, на президентских выборах в США Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократической партии Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США должна будет состояться 20 января 2025 г. Трамп в своей речи перед сторонниками во Флориде заявил, что «собирается помочь нашей стране восстановиться», и что его президентство станет «золотым веком для Америки».