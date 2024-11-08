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Reuters: Трамп встретится с президентом Аргентины на следующей неделе

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с президентом Аргентины Хавьером Милеем на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в аргентинском правительстве.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Отмечается, что Милей после вступления в должность президента в декабре 2023 г. стремился к установлению тесных связей с США.

Президент Аргентины также намерен провести встречу с американским бизнесменом Илоном Маском.

6 ноября Милей поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Он заявил, что избранный президент может рассчитывать на Аргентину в выполнении «своей задачи».

По данным CNN, на президентских выборах в США Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократической партии Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США должна будет состояться 20 января 2025 г. Трамп в своей речи перед сторонниками во Флориде заявил, что «собирается помочь нашей стране восстановиться», и что его президентство станет «золотым веком для Америки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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