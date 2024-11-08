Песков: пока нет планов по организации контактов Путина и Орбана
Конкретных планов по организации контактов президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, планируется ли в обозримой перспективе контакт Путина с Орбаном и передавал ли президент России через венгерского премьера какие-либо послания для Украины или условия для урегулирования конфликта.
«Нет, через Орбана ничего не передавал и пока никаких конкретных планов о встрече с Орбаном тоже нет», – уточнил пресс-секретарь главы государства.
Отвечая на вопрос, может ли быть оперативно согласован телефонный разговор с премьер-министром Венгрии, Песков отметил, что при необходимости любой разговор по телефону может быть согласован.
В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик.