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Песков назвал преждевременными разговоры о потеплении отношений РФ и США

Ведомости

Говорить о потеплении отношений между Россией и США преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли испытывать оптимизм в отношении дальнейшего развития контактов.

«Пока есть определенные заявления. Но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», – сказал он во время брифинга.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News.

В рамках дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Глава страны заявил, что он не против контактов с новым президентом. Путин также отметил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и готова к контактам по восстановлению отношений.

В Кремле не исключают общения Путина и Трампа до инаугурации главы США, сообщал Песков 7 ноября. Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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