Песков назвал преждевременными разговоры о потеплении отношений РФ и США
Говорить о потеплении отношений между Россией и США преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли испытывать оптимизм в отношении дальнейшего развития контактов.
«Пока есть определенные заявления. Но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», – сказал он во время брифинга.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News.
В рамках дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Глава страны заявил, что он не против контактов с новым президентом. Путин также отметил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и готова к контактам по восстановлению отношений.
В Кремле не исключают общения Путина и Трампа до инаугурации главы США, сообщал Песков 7 ноября. Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.