Песков назвал преждевременными разговоры о потеплении отношений РФ и США

В рамках дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Глава страны заявил, что он не против контактов с новым президентом. Путин также отметил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и готова к контактам по восстановлению отношений.