Замглавы канадской дипмиссии вызван в МИД РФ из-за «лживых обвинений»

РФ не в первый раз обвиняют в подготовке диверсий против других стран. В мае Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы планирует диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения западных СМИ «очередными голословными обвинениями».