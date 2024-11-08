Замглавы канадской дипмиссии вызван в МИД РФ из-за «лживых обвинений»Дипломаты отвергли сообщения о якобы планируемых Россией диверсиях против стран НАТО
Заместитель главы дипломатической миссии Канады в Москве вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с обвинениями в якобы планируемых Россией диверсиях против стран Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Дипломату была вручена официальная нота «в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции».
В МИДе полагают, что распространение таких домыслов говорит о вероятной подготовке антироссийской провокации. Министерство призвало власти Канады «проявить благоразумие и воздержаться от пагубных шагов, углубляющих конфронтацию с Россией».
РФ не в первый раз обвиняют в подготовке диверсий против других стран. В мае Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы планирует диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения западных СМИ «очередными голословными обвинениями».