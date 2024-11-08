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Замглавы канадской дипмиссии вызван в МИД РФ из-за «лживых обвинений»

Дипломаты отвергли сообщения о якобы планируемых Россией диверсиях против стран НАТО
Ведомости

Заместитель главы дипломатической миссии Канады в Москве вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с обвинениями в якобы планируемых Россией диверсиях против стран Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Дипломату была вручена официальная нота «в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции».

В МИДе полагают, что распространение таких домыслов говорит о вероятной подготовке антироссийской провокации. Министерство призвало власти Канады «проявить благоразумие и воздержаться от пагубных шагов, углубляющих конфронтацию с Россией».

РФ не в первый раз обвиняют в подготовке диверсий против других стран. В мае Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы планирует диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения западных СМИ «очередными голословными обвинениями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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