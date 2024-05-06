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Песков назвал несерьезными сообщения СМИ о якобы подготовке РФ диверсий в Европе

Ведомости

Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит диверсии в Европе, являются очередными голословными обвинениями в адрес РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не похоже на какой-то серьезный материал, очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше по поводу и без повода, поэтому, наверное, в этом духе мы к таким сообщениям и относимся», – сказал он. 

5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства.

Ранее российские власти уже не раз обращали внимание на безосновательные обвинения со стороны Запада в адрес России. 2 мая Песков назвал голословными обвинения госдепартамента США, что Россия якобы использует химическое оружие в ходе спецоперации.

В апреле он также назвал страшилками заявления европейских лидеров о том, что Россия якобы планирует напасть на какую-то из западных стран. По его словам, таким образом европейские власти нагнетают напряженность и пытаются оболванить свое население.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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