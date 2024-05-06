Песков назвал несерьезными сообщения СМИ о якобы подготовке РФ диверсий в Европе
Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит диверсии в Европе, являются очередными голословными обвинениями в адрес РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не похоже на какой-то серьезный материал, очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше по поводу и без повода, поэтому, наверное, в этом духе мы к таким сообщениям и относимся», – сказал он.
5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства.
Ранее российские власти уже не раз обращали внимание на безосновательные обвинения со стороны Запада в адрес России. 2 мая Песков назвал голословными обвинения госдепартамента США, что Россия якобы использует химическое оружие в ходе спецоперации.
В апреле он также назвал страшилками заявления европейских лидеров о том, что Россия якобы планирует напасть на какую-то из западных стран. По его словам, таким образом европейские власти нагнетают напряженность и пытаются оболванить свое население.