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Песков назвал голословными обвинения в использовании Россией химического оружия

Ведомости

Обвинения госдепартамента США в том, что Россия использует химическое оружие в ходе спецоперации, абсолютно голословны и ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», – подчеркнул Песков.

1 мая госдеп США сообщил о введении санкций против более чем 280 физических и юридических лиц из России и третьих стран. В заявлении также утверждалось, что Россия якобы использовала хлорпикрин против украинских военных и тем самым нарушила Конвенцию о химическом оружии.

В связи с этим американские власти внесли в санкционные списки три правительственные организации РФ, которые якобы связаны с российскими программами по химическому и биологическому оружию, включая войска радиационной, химической и биологической защиты. Также под ограничения попали четыре компании, оказывающие, по мнению Вашингтона, поддержку таким организациям.

2 мая посол РФ в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес России со стороны США одиозными и безосновательными. «В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе – абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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