Песков назвал голословными обвинения в использовании Россией химического оружия
Обвинения госдепартамента США в том, что Россия использует химическое оружие в ходе спецоперации, абсолютно голословны и ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», – подчеркнул Песков.
1 мая госдеп США сообщил о введении санкций против более чем 280 физических и юридических лиц из России и третьих стран. В заявлении также утверждалось, что Россия якобы использовала хлорпикрин против украинских военных и тем самым нарушила Конвенцию о химическом оружии.
В связи с этим американские власти внесли в санкционные списки три правительственные организации РФ, которые якобы связаны с российскими программами по химическому и биологическому оружию, включая войска радиационной, химической и биологической защиты. Также под ограничения попали четыре компании, оказывающие, по мнению Вашингтона, поддержку таким организациям.
2 мая посол РФ в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес России со стороны США одиозными и безосновательными. «В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе – абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», – сказал он.