Антонов: обвинения США в применении Россией химического оружия безосновательны
Обвинения в адрес России со стороны США в применении на Украине химического оружия одиозны и безосновательны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе – абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», – сказал он.
Такое заявление было сделано Антоновым в контексте введения новых антироссийских санкций. Посол назвал их «винегретом» и счел действия США русофобскими. Кроме того, США пытаются запугать партнеров РФ, включая Китай, отметил дипломат. Антонов выразил мнение, что Вашингтон лишь отталкивает от себя другие государства.
1 мая госдеп США сообщил о введении санкции против более чем 280 физических и юридических лиц из России и третьих стран. В заявлении также утверждалось, что Россия якобы использовала хлорпикрин против украинских военных и тем самым нарушила Конвенцию о химическом оружии.
В связи с этим американские власти внесли в санкционные списки три правительственные организации РФ, которые якобы связаны с российскими программами по химическому и биологическому оружию, включая войска радиационной, химической и биологической защиты. Также под ограничения попали четыре компании, оказывающие, по мнению Вашингтона, поддержку таким организациям.