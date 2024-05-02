Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Антонов: обвинения США в применении Россией химического оружия безосновательны

Ведомости

Обвинения в адрес России со стороны США в применении на Украине химического оружия одиозны и безосновательны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе – абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», – сказал он.

Такое заявление было сделано Антоновым в контексте введения новых антироссийских санкций. Посол назвал их «винегретом» и счел действия США русофобскими. Кроме того, США пытаются запугать партнеров РФ, включая Китай, отметил дипломат. Антонов выразил мнение, что Вашингтон лишь отталкивает от себя другие государства.

1 мая госдеп США сообщил о введении санкции против более чем 280 физических и юридических лиц из России и третьих стран. В заявлении также утверждалось, что Россия якобы использовала хлорпикрин против украинских военных и тем самым нарушила Конвенцию о химическом оружии.

В связи с этим американские власти внесли в санкционные списки три правительственные организации РФ, которые якобы связаны с российскими программами по химическому и биологическому оружию, включая войска радиационной, химической и биологической защиты. Также под ограничения попали четыре компании, оказывающие, по мнению Вашингтона, поддержку таким организациям.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных