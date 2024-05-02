Антонов: обвинения США в применении Россией химического оружия безосновательны

1 мая госдеп США сообщил о введении санкции против более чем 280 физических и юридических лиц из России и третьих стран. В заявлении также утверждалось, что Россия якобы использовала хлорпикрин против украинских военных и тем самым нарушила Конвенцию о химическом оружии.