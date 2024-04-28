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Песков: заявление Дуды о ядерном оружии в Польше напугало США и Европу

Ведомости

Высказывание президента Польши Анджея Дуды о готовности республики разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing напугало США и Европу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков полагает, что подобные заявлению Дуды разговоры в Европе используются чиновниками для нагнетания напряженности с целью прикрыть внутренние экономические и политические проблемы.

«Пытаются оболванить свое население вот этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, абсолютно безосновательно», – заключил Песков.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком в Варшаве сказал, что альянс не планирует размещать ядерное оружие США в Польше, как и менять конфигурацию ядерных сил.

27 апреля издание PAP со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что правительство республики просило Дуду не высказываться о возможности размещения в республике ядерного оружия. Дипломат пояснял, что темы такого масштаба обсуждаются на уровне НАТО, а президент Польши, исходя из полномочий, только представляет оформленную кабмином республики внешнюю политику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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