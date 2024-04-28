Песков: заявление Дуды о ядерном оружии в Польше напугало США и Европу
Высказывание президента Польши Анджея Дуды о готовности республики разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing напугало США и Европу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Песков полагает, что подобные заявлению Дуды разговоры в Европе используются чиновниками для нагнетания напряженности с целью прикрыть внутренние экономические и политические проблемы.
«Пытаются оболванить свое население вот этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, абсолютно безосновательно», – заключил Песков.
22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком в Варшаве сказал, что альянс не планирует размещать ядерное оружие США в Польше, как и менять конфигурацию ядерных сил.
27 апреля издание PAP со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что правительство республики просило Дуду не высказываться о возможности размещения в республике ядерного оружия. Дипломат пояснял, что темы такого масштаба обсуждаются на уровне НАТО, а президент Польши, исходя из полномочий, только представляет оформленную кабмином республики внешнюю политику.