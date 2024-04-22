/ Политика

Дуда: Польша готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

Ведомости

Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято.  Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt.

«Если бы было решение наших союзников о размещении ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing и на нашей территории, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО, то мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и несем обязательства и в этом отношении, то есть просто проводим общую политику», – заявил Дуда.

30 июня 2023 г. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал».

Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено. 

Nuclear Sharing – концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного оружия, участвовать в планировании применения ядерного оружия НАТО. В частности, она предусматривает участие вооруженных сил этих стран в доставке ядерного оружия в случае его применения. В рамках совместного страны – участницы альянса проводят консультации и принимают общие решения по политике в области ядерного оружия, поддерживают техническое оснащение (в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для применения ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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