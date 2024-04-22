Дуда: Польша готова разместить у себя ядерное оружие НАТО
Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt.
«Если бы было решение наших союзников о размещении ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing и на нашей территории, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО, то мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и несем обязательства и в этом отношении, то есть просто проводим общую политику», – заявил Дуда.
30 июня 2023 г. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал».
Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено.
Nuclear Sharing – концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного оружия, участвовать в планировании применения ядерного оружия НАТО. В частности, она предусматривает участие вооруженных сил этих стран в доставке ядерного оружия в случае его применения. В рамках совместного страны – участницы альянса проводят консультации и принимают общие решения по политике в области ядерного оружия, поддерживают техническое оснащение (в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для применения ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.