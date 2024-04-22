Дуда: Польша готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

«Если бы было решение наших союзников о размещении ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing и на нашей территории, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО, то мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и несем обязательства и в этом отношении, то есть просто проводим общую политику», – заявил Дуда.