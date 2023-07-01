Медведев заявил об угрозе применения Польшей ядерного оружия

В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Российский министр пояснял, что такой шаг необходим из-за активности совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучения пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных на территории ЕС. 27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО.