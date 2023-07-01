Медведев заявил об угрозе применения Польшей ядерного оружия
В случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал ТАСС информацию о готовности республики принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).
«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», – заявил Медведев.
По словам политика, это произойдет «к радости всех безумцев», а окончательное решение о применении ядерного оружия будут принимать «за океаном». Положительным моментом Медведев назвал тот факт, что в таком случае исчезнут «все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть».
30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал».
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Российский министр пояснял, что такой шаг необходим из-за активности совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучения пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных на территории ЕС. 27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО.