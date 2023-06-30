Лукашенко призвал правительство Польши подумать о своем народе

27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО. «Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», – заявил тогда белорусский лидер.