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Лукашенко призвал правительство Польши подумать о своем народе

Ведомости

Правительству Польши стоит подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня».

«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи», – сказал президент республики.

30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing) на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.

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В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Российский министр пояснял, что такой шаг необходим из-за активности совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучения пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных на территории ЕС.

27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО. «Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», – заявил тогда белорусский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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