Лукашенко призвал правительство Польши подумать о своем народе
Правительству Польши стоит подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня».
«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи», – сказал президент республики.
30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing) на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Российский министр пояснял, что такой шаг необходим из-за активности совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучения пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных на территории ЕС.
27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО. «Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», – заявил тогда белорусский лидер.