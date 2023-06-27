В Белоруссии определят алгоритм применения ядерного оружия
В Белоруссии разработают алгоритм применения российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами и политологами.
«Ему [начальнику Генштаба], министру и председателю КГБ поставлена задача – определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», – рассказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Комментируя заявления о том, что Белоруссия не сможет использовать ТЯО, Лукашенко заявил, что ему «хлам здесь не нужен».
«Но не в этом суть. Допустим (это только допустим), мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее – это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии рассказал, что идея о размещении ТЯО на территории страны была его. По словам Лукашенко, он может согласовать применение оружия одним звонком российскому лидеру Владимиру Путину.
27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. Он отметил, что его охраной будут заниматься россияне и белорусы, а ЧВК «Вагнер» не будет участвовать в этом процессе.
Ранее Путин рассказал, что размещение оружия начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 23 июня уточнил, что Россия не планирует обнародовать информацию о количестве размещаемого в Белоруссии ядерного оружия.
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Шойгу объяснял необходимость такого шага активностью совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.