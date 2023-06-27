В Белоруссии определят алгоритм применения ядерного оружия

«Но не в этом суть. Допустим (это только допустим), мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее – это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать», – подчеркнул Лукашенко.