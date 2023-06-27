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Лукашенко: в Белоруссию завезли большую часть российского ядерного оружия

Ведомости

В Белоруссию доставили большую часть российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Белоруссию. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», – пояснил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Вместе с этим президент Белоруссии опроверг информацию о том, что ядерное оружие будет охранять ЧВК «Вагнер», как об этом писали «поляки и прочие». Сообщения о том, что боезаряды будет охранять ЧВК Евгения Пригожина, он назвал вбросом. «Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее по теме: Путин заявил, что первые ядерные боезаряды доставлены в Белоруссию

16 июня на пленарном заседании ПМЭФа президент России Владимир Путин рассказывал, что первые российские ядерные боезаряды уже доставлены на территорию Белоруссии. Размещение оружия начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений, ранее сообщал Путин. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 23 июня уточнил, что Россия не планирует обнародовать информацию о количестве размещаемого в Белоруссии ядерного оружия.

В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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