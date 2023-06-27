Лукашенко: в Белоруссию завезли большую часть российского ядерного оружия

Вместе с этим президент Белоруссии опроверг информацию о том, что ядерное оружие будет охранять ЧВК «Вагнер», как об этом писали «поляки и прочие». Сообщения о том, что боезаряды будет охранять ЧВК Евгения Пригожина, он назвал вбросом. «Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», – подчеркнул Лукашенко.