Лукашенко: в Белоруссию завезли большую часть российского ядерного оружия
В Белоруссию доставили большую часть российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Белоруссию. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», – пояснил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Вместе с этим президент Белоруссии опроверг информацию о том, что ядерное оружие будет охранять ЧВК «Вагнер», как об этом писали «поляки и прочие». Сообщения о том, что боезаряды будет охранять ЧВК Евгения Пригожина, он назвал вбросом. «Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», – подчеркнул Лукашенко.
16 июня на пленарном заседании ПМЭФа президент России Владимир Путин рассказывал, что первые российские ядерные боезаряды уже доставлены на территорию Белоруссии. Размещение оружия начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений, ранее сообщал Путин. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 23 июня уточнил, что Россия не планирует обнародовать информацию о количестве размещаемого в Белоруссии ядерного оружия.
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.