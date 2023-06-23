Рябков: Россия не будет раскрывать данные о количестве ядерного оружия в Белоруссии

«Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют – все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, Бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?» – ответил дипломат на вопрос, планирует ли Россия обнародовать данные о числе зарядов (цитата по «РИА Новости»).