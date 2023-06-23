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Рябков: Россия не будет раскрывать данные о количестве ядерного оружия в Белоруссии

Ведомости

Россия не планирует обнародовать информацию о количестве поставляемого в Белоруссию тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков добавил, что сомневается в том, что тема с размещением ТЯО в Белоруссии станет предметом публичного обсуждения и «засветки с нашей стороны».

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«Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют – все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, Бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?» – ответил дипломат на вопрос, планирует ли Россия обнародовать данные о числе зарядов (цитата по «РИА Новости»).

Первые российские ядерные боезаряды уже доставлены на территорию Белоруссии, заявил 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин. Размещение оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, нахождение ТЯО на территории Белоруссии не ограничено по времени. Он отметил, что оно может быть возвращено в Россию при условии отказа США и НАТО от курса «на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии».

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В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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