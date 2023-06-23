Рябков: Россия не будет раскрывать данные о количестве ядерного оружия в Белоруссии
Россия не планирует обнародовать информацию о количестве поставляемого в Белоруссию тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков добавил, что сомневается в том, что тема с размещением ТЯО в Белоруссии станет предметом публичного обсуждения и «засветки с нашей стороны».
«Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют – все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, Бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?» – ответил дипломат на вопрос, планирует ли Россия обнародовать данные о числе зарядов (цитата по «РИА Новости»).
По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, нахождение ТЯО на территории Белоруссии не ограничено по времени. Он отметил, что оно может быть возвращено в Россию при условии отказа США и НАТО от курса «на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии».
В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.