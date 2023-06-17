Медведев ответил Байдену на критику размещения ядерного оружия в Белоруссии

Ранее сегодня президент США заявил, что считает «совершенно безответственным» размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Белоруссии. Медведев, комментируя в своем Telegram-канале это заявление, назвал главу американского государства «старым трухлявым пнем, страдающим деменцией», который погряз в «семейной коррупции» и претендует на переизбрание. Зампред Совбеза напомнил, что американское ядерное оружие «размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции».