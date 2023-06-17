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Медведев ответил Байдену на критику размещения ядерного оружия в Белоруссии

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии безответственно, при этом у Байдена это оружие тоже есть, и это беда из-за его возраста, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее сегодня президент США заявил, что считает «совершенно безответственным» размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Белоруссии. Медведев, комментируя в своем Telegram-канале это заявление, назвал главу американского государства «старым трухлявым пнем, страдающим деменцией», который погряз в «семейной коррупции» и претендует на переизбрание. Зампред Совбеза напомнил, что американское ядерное оружие «размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции».

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«И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас. Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», – написал он.

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Первые российские ядерные боезаряды уже доставлены на территорию Белоруссии, заявил 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин. В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

9 июня Путин рассказал, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных