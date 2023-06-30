В Польше заявили о намерении разместить у себя ядерное оружие

27 июня президент республики Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. По его словам, его охраной будут заниматься россияне и белорусы. Ранее Лукашенко заявил, что идея о размещении ТЯО на территории страны была его и отметил, что может согласовать применение оружия одним звонком российскому президенту Владимиру Путину.