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Политика

В Польше заявили о намерении разместить у себя ядерное оружие

Ведомости

Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing) на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – сообщил премьер (цитата по ТАСС).

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики в конце мая. Шойгу объяснял необходимость такого шага активностью совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

Ранее по теме: В Белоруссии определят алгоритм применения ядерного оружия

27 июня президент республики Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. По его словам, его охраной будут заниматься россияне и белорусы. Ранее Лукашенко заявил, что идея о размещении ТЯО на территории страны была его и отметил, что может согласовать применение оружия одним звонком российскому президенту Владимиру Путину.

16 июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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