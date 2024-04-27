МИД Польши попросил президента Дуду не обсуждать размещение ядерного оружия

22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику.