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МИД Польши попросил президента Дуду не обсуждать размещение ядерного оружия

Ведомости

Правительство Польши просило президента страны Анджея Дуду не высказываться о возможности размещения в республике ядерного оружия, пишет издание PAP со ссылкой на заявление главы МИД Радослава Сикорского.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику.

Сикорский, комментируя высказывания президента, заявил, что Дуде «на самых высоких уровнях» было указано на невозможность размещения ядерного оружия в Польше. Он отметил, что темы такого масштаба обсуждаются на уровне НАТО, а президент Польши, исходя из полномочий, только представляет оформленную кабмином республики внешнюю политику.

Совместные ядерные миссии НАТО (Nuclear Sharing) – соглашения США со странами альянса, не имеющими ядерного оружия, о передаче ядерных бомб военно-воздушным силам в случае военной необходимости с американских баз хранения в этих странах.

25 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военной целью России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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