МИД Польши попросил президента Дуду не обсуждать размещение ядерного оружия
Правительство Польши просило президента страны Анджея Дуду не высказываться о возможности размещения в республике ядерного оружия, пишет издание PAP со ссылкой на заявление главы МИД Радослава Сикорского.
22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику.
Сикорский, комментируя высказывания президента, заявил, что Дуде «на самых высоких уровнях» было указано на невозможность размещения ядерного оружия в Польше. Он отметил, что темы такого масштаба обсуждаются на уровне НАТО, а президент Польши, исходя из полномочий, только представляет оформленную кабмином республики внешнюю политику.
Совместные ядерные миссии НАТО (Nuclear Sharing) – соглашения США со странами альянса, не имеющими ядерного оружия, о передаче ядерных бомб военно-воздушным силам в случае военной необходимости с американских баз хранения в этих странах.
25 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военной целью России.