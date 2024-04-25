МИД: ядерные объекты НАТО в случае размещения в Польше станут военной целью РФ

Рябков отметил, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий характер. Кроме того, приближение таких миссий к границам РФ обостряет угрозы безопасности страны, добавил он. По его словам, Москва следит за обсуждением этой темы в Польше.