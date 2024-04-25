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МИД: ядерные объекты НАТО в случае размещения в Польше станут военной целью РФ

Ведомости

Если НАТО разместит в Польше ядерные объекты, то они станут военной целью России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», – подчеркнул дипломат. 

Рябков отметил, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий характер. Кроме того, приближение таких миссий к границам РФ обостряет угрозы безопасности страны, добавил он. По его словам, Москва следит за обсуждением этой темы в Польше.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику.

В Кремле, комментируя заявление Дуды, сообщили, что ситуацию в случае реализации таких планов будут анализировать российские военные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что будет сделано все необходимое, чтобы гарантировать безопасность России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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