МИД: ядерные объекты НАТО в случае размещения в Польше станут военной целью РФ
Если НАТО разместит в Польше ядерные объекты, то они станут военной целью России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», – подчеркнул дипломат.
Рябков отметил, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий характер. Кроме того, приближение таких миссий к границам РФ обостряет угрозы безопасности страны, добавил он. По его словам, Москва следит за обсуждением этой темы в Польше.
22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша как страна – союзник альянса несет обязательства и проводит общую политику.
В Кремле, комментируя заявление Дуды, сообщили, что ситуацию в случае реализации таких планов будут анализировать российские военные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что будет сделано все необходимое, чтобы гарантировать безопасность России.