Кремль: военные изучат планы по возможному размещению ядерного оружия в Польше
Российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше в рамках программы Nuclear Sharing. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», – добавил представитель Кремля.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении и проводит общую политику.
30 июня 2023 г. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявлял о готовности страны принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал». Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено.