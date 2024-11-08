Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность транспорта
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в Кремле. Темой стала антитеррористическая защищенность транспорта и транспортной инфраструктуры.
Путин отметил, что вопросы усиления мер по защите различных объектов от террористических угроз поднимаются регулярно. Он предложил обсудить на совещании конкретные меры по обеспечению антитеррористической безопасности на транспорте и в транспортной инфраструктуре.
В качестве докладчиков на совещании выступили министр транспорта Роман Старовойт и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В нем также приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Николай Патрушев.
Кроме того, на совещании присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
2 ноября Путин тоже провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой для обсуждения стала информационная безопасность. До этого на совещании в конце октября Путин обсудил с членами Совбеза работу с партнерами на южном направлении.