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Евросоюз принял решение продлить миссию по подготовке ВСУ на два года

Ведомости

Совет Европейского союза принял решение продлить миссию по военной помощи Украине (EUMAM) еще на два года, сообщается на официальном сайте. Планируемое бюджетное ассигнование – 409 млн евро.

Средства рассчитаны на период с 14 ноября 2024 г. до 15 ноября 2026 г. «Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине остается ключевым инструментом ЕС, ее основная цель – содействие укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении совета.

В соответствии с принятым решением миссия по военной помощи Украине будет сотрудничать с НАТО, в частности – с программой альянса по обучению в области безопасности (NSATU).

В октябре 2022 г. Совет Евросоюза принял решение создать миссию по военной помощи Украине, изначально ее проведение планировалось на два года. По последним данным, которые приводятся в заявлении совета, в рамках EUMAM было подготовлено 63 000 солдат ВСУ. Планируется, что в ближайшие месяцы еще 15 000 украинских военнослужащих пройдут обучение. К концу зимы ЕС планирует подготовить 75 000 солдат ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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