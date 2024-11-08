Евросоюз принял решение продлить миссию по подготовке ВСУ на два года
Совет Европейского союза принял решение продлить миссию по военной помощи Украине (EUMAM) еще на два года, сообщается на официальном сайте. Планируемое бюджетное ассигнование – 409 млн евро.
Средства рассчитаны на период с 14 ноября 2024 г. до 15 ноября 2026 г. «Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине остается ключевым инструментом ЕС, ее основная цель – содействие укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении совета.
В соответствии с принятым решением миссия по военной помощи Украине будет сотрудничать с НАТО, в частности – с программой альянса по обучению в области безопасности (NSATU).
В октябре 2022 г. Совет Евросоюза принял решение создать миссию по военной помощи Украине, изначально ее проведение планировалось на два года. По последним данным, которые приводятся в заявлении совета, в рамках EUMAM было подготовлено 63 000 солдат ВСУ. Планируется, что в ближайшие месяцы еще 15 000 украинских военнослужащих пройдут обучение. К концу зимы ЕС планирует подготовить 75 000 солдат ВСУ.