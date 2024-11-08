Евросоюз принял решение продлить миссию по подготовке ВСУ на два года

В октябре 2022 г. Совет Евросоюза принял решение создать миссию по военной помощи Украине, изначально ее проведение планировалось на два года. По последним данным, которые приводятся в заявлении совета, в рамках EUMAM было подготовлено 63 000 солдат ВСУ. Планируется, что в ближайшие месяцы еще 15 000 украинских военнослужащих пройдут обучение. К концу зимы ЕС планирует подготовить 75 000 солдат ВСУ.