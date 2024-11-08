Кулеба: США до начала спецоперации прогнозировали гибель Украины
За два дня до начала спецоперации бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в США увидел на столе у американского президента Джо Байдена документы о гибели Украины. Об этом экс-министр рассказал в интервью украинскому «24 каналу».
«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные и политические аналитики, ЦРУ, все были единодушны – Украина погибнет», – сказал он.
Кулеба также отметил, что та встреча с Байденом была «очень важной и теплой». По его словам, американский лидер «не просто мысленно, но и сердцем очень волновался и переживал за Украину». По его мнению, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом США был Джо Байден, который «очень проникся» судьбой республики.
6 ноября Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена намерена в срочном порядке направить Украине последний пакет помощи объемом более $6 млрд. Спешка связана с опасениями Белого дома о том, что переизбранный на пост главы государства республиканец Дональд Трамп может прекратить военные поставки Киеву. Издание отмечает, что от объявления пакета помощи до доставки боеприпасов и оборудования на Украину проходят месяцы. Предполагается, что в полном объеме помощь прибудет в республику только при администрации Трампа, а он может остановить поставки до того, как они поступят на место.