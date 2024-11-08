Кулеба: США до начала спецоперации прогнозировали гибель Украины

6 ноября Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена намерена в срочном порядке направить Украине последний пакет помощи объемом более $6 млрд. Спешка связана с опасениями Белого дома о том, что переизбранный на пост главы государства республиканец Дональд Трамп может прекратить военные поставки Киеву. Издание отмечает, что от объявления пакета помощи до доставки боеприпасов и оборудования на Украину проходят месяцы. Предполагается, что в полном объеме помощь прибудет в республику только при администрации Трампа, а он может остановить поставки до того, как они поступят на место.