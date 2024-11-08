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Кулеба: США до начала спецоперации прогнозировали гибель Украины

Ведомости

За два дня до начала спецоперации бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в США увидел на столе у американского президента Джо Байдена документы о гибели Украины. Об этом экс-министр рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные и политические аналитики, ЦРУ, все были единодушны – Украина погибнет», – сказал он.

Кулеба также отметил, что та встреча с Байденом была «очень важной и теплой». По его словам, американский лидер «не просто мысленно, но и сердцем очень волновался и переживал за Украину». По его мнению, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом США был Джо Байден, который «очень проникся» судьбой республики.

6 ноября Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена намерена в срочном порядке направить Украине последний пакет помощи объемом более $6 млрд. Спешка связана с опасениями Белого дома о том, что переизбранный на пост главы государства республиканец Дональд Трамп может прекратить военные поставки Киеву. Издание отмечает, что от объявления пакета помощи до доставки боеприпасов и оборудования на Украину проходят месяцы. Предполагается, что в полном объеме помощь прибудет в республику только при администрации Трампа, а он может остановить поставки до того, как они поступят на место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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