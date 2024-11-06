Politico: администрация Байдена планирует срочно направить Киеву пакет помощи
Администрация президента США Джо Байдена планирует в срочном порядке направить Украине последний пакет помощи объемом более $6 млрд. Спешка вызвана опасениями Белого дома о том, что Дональд Трамп, который был переизбран на пост главы страны, может прекратить военные поставки Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников администрации.
Издание отмечает, что обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали на Украину после объявления пакета помощи. Поэтому все, что будет готовится к отправке в ближайшие недели, скорее всего, поступит в полном объеме в пункт назначения только при администрации Трампа, а он может остановить поставки до того, как они поступят на место.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 г.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным вопросам. Трамп в ходе своей кампании критиковал масштабы военной поддержки Украины со стороны США, но, как пишут эксперты Bloomberg, у Зеленского нет выбора, кроме как воспользоваться «решительным лидерством» избранного президента.