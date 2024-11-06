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Politico: администрация Байдена планирует срочно направить Киеву пакет помощи

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена планирует в срочном порядке направить Украине последний пакет помощи объемом более $6 млрд. Спешка вызвана опасениями Белого дома о том, что Дональд Трамп, который был переизбран на пост главы страны, может прекратить военные поставки Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников администрации.

Издание отмечает, что обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали на Украину после объявления пакета помощи. Поэтому все, что будет готовится к отправке в ближайшие недели, скорее всего, поступит в полном объеме в пункт назначения только при администрации Трампа, а он может остановить поставки до того, как они поступят на место.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным вопросам. Трамп в ходе своей кампании критиковал масштабы военной поддержки Украины со стороны США, но, как пишут эксперты Bloomberg, у Зеленского нет выбора, кроме как воспользоваться «решительным лидерством» избранного президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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