Politico: администрация Байдена планирует срочно направить Киеву пакет помощи

Издание отмечает, что обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали на Украину после объявления пакета помощи. Поэтому все, что будет готовится к отправке в ближайшие недели, скорее всего, поступит в полном объеме в пункт назначения только при администрации Трампа, а он может остановить поставки до того, как они поступят на место.