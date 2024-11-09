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Bloomberg: Трамп до инаугурации начал формировать курс по Израилю и Украине

Ведомости

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп задолго до вступления в должность формирует внешнюю политику по Израилю и Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Победа Трампа, как отмечает агентство, «сковала» администрацию действующего президента Джо Байдена. Ряд ключевых вопросов внешней политики перед выборами находились в «режиме ожидания». После выборов представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что администрация Байдена будет «максимально использовать оставшееся время».

Переизбрание Трампа «изменило украинскую риторику и планирование во взглядах на переговоры», считает заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид. Киев, по ее мнению, с учетом победы экс-главы государства может признать, что «переговоры являются реальностью».

От прихода к власти Трампа Израиль окажется в выигрыше, пишет Bloomberg. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху является давним союзником экс-президента США, а с действующим лидером у него сложились «напряженные» отношения, так как США настаивали на прекращении израильской операции в секторе Газа. Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для удара по ядерной программе Ирана, отмечает агентство.

6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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