Bloomberg: Трамп до инаугурации начал формировать курс по Израилю и Украине
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп задолго до вступления в должность формирует внешнюю политику по Израилю и Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Победа Трампа, как отмечает агентство, «сковала» администрацию действующего президента Джо Байдена. Ряд ключевых вопросов внешней политики перед выборами находились в «режиме ожидания». После выборов представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что администрация Байдена будет «максимально использовать оставшееся время».
Переизбрание Трампа «изменило украинскую риторику и планирование во взглядах на переговоры», считает заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид. Киев, по ее мнению, с учетом победы экс-главы государства может признать, что «переговоры являются реальностью».
От прихода к власти Трампа Израиль окажется в выигрыше, пишет Bloomberg. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху является давним союзником экс-президента США, а с действующим лидером у него сложились «напряженные» отношения, так как США настаивали на прекращении израильской операции в секторе Газа. Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для удара по ядерной программе Ирана, отмечает агентство.
6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.