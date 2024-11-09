Bloomberg: Трамп до инаугурации начал формировать курс по Израилю и Украине

От прихода к власти Трампа Израиль окажется в выигрыше, пишет Bloomberg. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху является давним союзником экс-президента США, а с действующим лидером у него сложились «напряженные» отношения, так как США настаивали на прекращении израильской операции в секторе Газа. Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для удара по ядерной программе Ирана, отмечает агентство.