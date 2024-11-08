Time: Трампу придется сделать первый шаг в переговорах с Россией по Украине

Собеседник издания также выразил уверенность, что у Москвы много предложений по поводу ситуации на Украине. При этом, учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа по этому вопросу и отсутствие стратегии прекращения конфликта, Россия, вероятнее всего, подождет и посмотрит, к чему приведет решение администрации.