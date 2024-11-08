Time: Трампу придется сделать первый шаг в переговорах с Россией по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп в случае заключения сделки с Россией по Украине должен будет сделать первый шаг, пишет журнал Time. Москва не проявит инициативу первая, утверждается в публикации.
«На него [Трампа] никто не давит, чтобы он вел переговоры. Если Трамп решит, что хочет заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным, русские будут заинтересованы», – заявил неназванный высокопоставленный чиновник США. Time подчеркивает, что именно Трамп должен сделать первый шаг в направлении главы РФ.
Собеседник издания также выразил уверенность, что у Москвы много предложений по поводу ситуации на Украине. При этом, учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа по этому вопросу и отсутствие стратегии прекращения конфликта, Россия, вероятнее всего, подождет и посмотрит, к чему приведет решение администрации.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226.
В рамках дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Глава страны заявил, что он не против контактов с новым президентом. Путин также отметил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и готова к контактам по восстановлению отношений. «Мяч на стороне Соединенных Штатов», – отмечал Путин.