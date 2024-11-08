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Time: Трампу придется сделать первый шаг в переговорах с Россией по Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп в случае заключения сделки с Россией по Украине должен будет сделать первый шаг, пишет журнал Time. Москва не проявит инициативу первая, утверждается в публикации.

«На него [Трампа] никто не давит, чтобы он вел переговоры. Если Трамп решит, что хочет заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным, русские будут заинтересованы», – заявил неназванный высокопоставленный чиновник США. Time подчеркивает, что именно Трамп должен сделать первый шаг в направлении главы РФ.

Собеседник издания также выразил уверенность, что у Москвы много предложений по поводу ситуации на Украине. При этом, учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа по этому вопросу и отсутствие стратегии прекращения конфликта, Россия, вероятнее всего, подождет и посмотрит, к чему приведет решение администрации.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226.

В рамках дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Глава страны заявил, что он не против контактов с новым президентом. Путин также отметил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и готова к контактам по восстановлению отношений. «Мяч на стороне Соединенных Штатов», – отмечал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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