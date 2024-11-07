Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с США

«Мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт», – подчеркнул Путин.