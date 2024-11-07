Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с США
Россия не портила отношений с США, но она готова к контактам с американцами по восстановлению отношений, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт», – подчеркнул Путин.
Глава государства заявил, что «Вашингтону тоже лучше не провоцировать Москву во избежание глобальных конфликтов».
Ранее на заседании Путин поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост президента США. Он также отметил, что если кто-то из западных лидеров захочет возобновить прерванные контакты, «пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии».
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.