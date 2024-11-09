FT: Катар потребовал от лидеров «Хамаса» покинуть страну под давлением США
Власти Катара под давлением США потребовали от лидеров радикальной палестинской группировки «Хамас» покинуть страну из-за отказа обсуждать освобождение израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, руководство группировки и их семьи находятся в Дохе с 2012 г. После того как переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что лидеров «Хамаса» «не следует приветствовать в столицах американских партнеров».
«Катар принял лидеров "Хамаса" после того, как они получили зеленый свет от американцев. Логично попытаться избавиться от них, когда позиция США изменится», – уточнил неназванный арабский дипломат.
По его словам, теперь представители группировки рассматривают возможность переезда в Турцию, Иран, Алжир или Мавританию. Другой источник издания указал, что руководство «Хамаса» скорее переедет в Турцию, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает группировку и критикует Израиль.
28 октября газета The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана сообщила, что группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа. Он уточнил, что соглашение может быть достигнуто при условии, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет «придерживаться того, что уже было согласовано».
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.