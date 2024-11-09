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Захарова: МВФ вместо помощи Африке направляет ресурсы на поддержку Украины

Ведомости

Африканские страны не получают помощь по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, поскольку западные страны направляют средства Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.

«Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимую финансовую поддержку по линии, например, МВФ, Всемирного банка. Знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить: да потому что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

9–10 ноября в Сочи проходит форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.

В первый день форума министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Лавров также провел встречи с представителями Мавритании, Демократической Республики Конго, Ливии и Республики Бенин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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