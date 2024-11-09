Захарова: МВФ вместо помощи Африке направляет ресурсы на поддержку Украины
Африканские страны не получают помощь по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, поскольку западные страны направляют средства Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.
«Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимую финансовую поддержку по линии, например, МВФ, Всемирного банка. Знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить: да потому что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
9–10 ноября в Сочи проходит форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.
В первый день форума министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Лавров также провел встречи с представителями Мавритании, Демократической Республики Конго, Ливии и Республики Бенин.