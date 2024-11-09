Захарова: МВФ вместо помощи Африке направляет ресурсы на поддержку Украины

«Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимую финансовую поддержку по линии, например, МВФ, Всемирного банка. Знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить: да потому что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).