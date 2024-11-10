Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников

О первых двух сбитых дронах он сообщил в 8:37. По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Собянин. Через несколько минут стало известно еще о двух уничтоженных БПЛА в Раменском городском округе, затем средства ПВО сбили еще восемь дронов, рассказал мэр города.