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Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Подмосковье атаку 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

О первых двух сбитых дронах он сообщил в 8:37. По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Собянин. Через несколько минут стало известно еще о двух уничтоженных БПЛА в Раменском городском округе, затем средства ПВО сбили еще восемь дронов, рассказал мэр города.

10 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников, из них над Московской областью было сбито 20 беспилотников. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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