Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Подмосковье атаку 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
О первых двух сбитых дронах он сообщил в 8:37. По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Собянин. Через несколько минут стало известно еще о двух уничтоженных БПЛА в Раменском городском округе, затем средства ПВО сбили еще восемь дронов, рассказал мэр города.
10 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников, из них над Московской областью было сбито 20 беспилотников. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.