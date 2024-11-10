Путин заявил о росте авторитета стран Африки в мире
Африканские страны пользуются растущим авторитетом на мировой арене, а сотрудничество государств континента с Россией становится более насыщенным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
Обращение опубликовано на сайте Кремля, его зачитал на пленарном заседании министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Страны Африки проводят конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, растет их роль в решении важных международных вопросов, отметил Путин. Москва, указал он, придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами.
«Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – говорится в приветствии главы государства.
Сотрудничество РФ с партнерами из Африки становится все более насыщенным и многоплановым, подчеркнул Путин. Он пообещал, что Россия будет и дальше оказывать содействие африканским странам в обеспечении устойчивого развития, решении продовольственной проблемы, борьбе с терроризмом и экстремизмом и других сферах. Путин ожидает, что достигнутые по итогам конференции договоренности послужат дальнейшему наращиванию российско-африканских связей.
9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в мероприятии подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из стран Африки.