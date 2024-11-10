Путин заявил о росте авторитета стран Африки в мире

Сотрудничество РФ с партнерами из Африки становится все более насыщенным и многоплановым, подчеркнул Путин. Он пообещал, что Россия будет и дальше оказывать содействие африканским странам в обеспечении устойчивого развития, решении продовольственной проблемы, борьбе с терроризмом и экстремизмом и других сферах. Путин ожидает, что достигнутые по итогам конференции договоренности послужат дальнейшему наращиванию российско-африканских связей.