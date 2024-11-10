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Путин заявил о росте авторитета стран Африки в мире

Ведомости

Африканские страны пользуются растущим авторитетом на мировой арене, а сотрудничество государств континента с Россией становится более насыщенным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

Обращение опубликовано на сайте Кремля, его зачитал на пленарном заседании министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Страны Африки проводят конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, растет их роль в решении важных международных вопросов, отметил Путин. Москва, указал он, придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами.

«Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – говорится в приветствии главы государства.

Сотрудничество РФ с партнерами из Африки становится все более насыщенным и многоплановым, подчеркнул Путин. Он пообещал, что Россия будет и дальше оказывать содействие африканским странам в обеспечении устойчивого развития, решении продовольственной проблемы, борьбе с терроризмом и экстремизмом и других сферах. Путин ожидает, что достигнутые по итогам конференции договоренности послужат дальнейшему наращиванию российско-африканских связей.

9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в мероприятии подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из стран Африки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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