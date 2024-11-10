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Франция планирует передать Киеву новую партию ракет SCALP

Ведомости

Франция намерена передать вооруженным силам Украины дополнительную партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта», а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

Министр подчеркнул, что французская сторона возобновит военные поставки для «защиты зон боевых действий», добавив, что в настоящий момент подписано распоряжение о передаче «около десяти» ракет SCALP. Лекорню заверил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Это должно позволить украинским властям рассмотреть некие «политические решения», отметил министр, добавив, что и после завершения конфликта будет оставаться надобность какое-то время поддерживать украинскую армию.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева. Как сообщила 29 октября The New York Times (NYT), в необнародованном пункте «плана победы» Зеленский попросил поставить ракеты Tomahawk.

Украина использует дальнобойные ракеты для ударов по территориям, которые сейчас, согласно Конституции РФ, являются российскими. Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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