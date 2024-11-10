Франция планирует передать Киеву новую партию ракет SCALP
Франция намерена передать вооруженным силам Украины дополнительную партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта», а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.
Министр подчеркнул, что французская сторона возобновит военные поставки для «защиты зон боевых действий», добавив, что в настоящий момент подписано распоряжение о передаче «около десяти» ракет SCALP. Лекорню заверил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Это должно позволить украинским властям рассмотреть некие «политические решения», отметил министр, добавив, что и после завершения конфликта будет оставаться надобность какое-то время поддерживать украинскую армию.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева. Как сообщила 29 октября The New York Times (NYT), в необнародованном пункте «плана победы» Зеленский попросил поставить ракеты Tomahawk.
Украина использует дальнобойные ракеты для ударов по территориям, которые сейчас, согласно Конституции РФ, являются российскими. Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном.