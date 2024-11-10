Tasnim: глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Тегеран
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 13 ноября посетит Иран по приглашению Исламской Республики, сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, в Тегеране у Гросси 14 ноября запланированы официальные встречи с иранскими официальными лицами.
В августе МАГАТЭ сообщило, что Иран вопреки требованиям международного сообщества нарастил запасы обогащенного урана, почти достигнув уровня, позволяющего создать ядерное оружие. В докладе агентства отмечалось, что по состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае. Как напоминает организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней, необходимых при производстве ядерного оружия: там требуется частота в 90%.
В апреле МАГАТЭ временно отзывало своих инспекторов из Ирана на фоне напряженности в регионе.