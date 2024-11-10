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Tasnim: глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Тегеран

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 13 ноября посетит Иран по приглашению Исламской Республики, сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, в Тегеране у Гросси 14 ноября запланированы официальные встречи с иранскими официальными лицами.

В августе МАГАТЭ сообщило, что Иран вопреки требованиям международного сообщества нарастил запасы обогащенного урана, почти достигнув уровня, позволяющего создать ядерное оружие. В докладе агентства отмечалось, что по состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае. Как напоминает организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней, необходимых при производстве ядерного оружия: там требуется частота в 90%.

В апреле МАГАТЭ временно отзывало своих инспекторов из Ирана на фоне напряженности в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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