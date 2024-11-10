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Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций в Госдуме

Ведомости

На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланированы встречи с руководителями фракций политических партий в Госдуме, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В программе сообщили о графике главы государства на предстоящую неделю. «Начнет новую серию встреч с главами парламентских фракций», – сообщили в программе.

Там добавили, что Путин также продолжит встречи с руководителями российских регионов.

7 ноября глава государства выступил в Сочи на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема встречи звучала как «Прочный мир – на какой основе?». В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

До этого президент провел серию перестановок среди глав регионов. В отставку ушли губернатор Тамбовской области Максим Егоров, главы Республики Коми Владимир Уйба и Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. 5 ноября Путин провел серию встреч с временно исполняющими обязанности руководителей ЕАО, Тамбовской области и Коми, которые возглавили Мария Костюк, Евгений Первышов и Гольдштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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