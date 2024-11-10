Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций в Госдуме

7 ноября глава государства выступил в Сочи на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема встречи звучала как «Прочный мир – на какой основе?». В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.