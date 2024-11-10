Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций в Госдуме
На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланированы встречи с руководителями фракций политических партий в Госдуме, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
В программе сообщили о графике главы государства на предстоящую неделю. «Начнет новую серию встреч с главами парламентских фракций», – сообщили в программе.
Там добавили, что Путин также продолжит встречи с руководителями российских регионов.
7 ноября глава государства выступил в Сочи на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема встречи звучала как «Прочный мир – на какой основе?». В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.
До этого президент провел серию перестановок среди глав регионов. В отставку ушли губернатор Тамбовской области Максим Егоров, главы Республики Коми Владимир Уйба и Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. 5 ноября Путин провел серию встреч с временно исполняющими обязанности руководителей ЕАО, Тамбовской области и Коми, которые возглавили Мария Костюк, Евгений Первышов и Гольдштейн.