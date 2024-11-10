Guardian: Кристофер Миллер может возглавить Пентагон при Трампе
Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер может возглавить Пентагон в администрации избранного президента Дональда Трампа, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Среди других кандидатов на должность главы ведомства также числился бывший госсекретарь Майк Помпео, но 10 ноября Трамп сообщил на своей странице в X, что Помпео не войдет во вторую администрацию республиканца. Миллер исполнял обязанности министра обороны США в администрации Трампа с 9 ноября 2020 г. по 20 января 2021 г.
Как отмечает газета, в отношении Миллера было проведено расследование по запросу палаты представителей. Газета также отмечает, что Миллер – один из основателей так называемого «Проекта 2025».
«Проект 2025» – некоммерческое движение, направленное на консолидацию усилий консервативных политических и иных публичных деятелей США. В рамках проекта организаторы движения заявляют о намерении «обучить эффективных госслужащих» и «вернуть власть народу». Организаторы движения сообщают, что Трамп не является бенефициаром проекта.
10 ноября также стало известно, что Трамп не будет приглашать в свою администрацию экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли. Politico после победы Трампа 6 ноября назвала имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.