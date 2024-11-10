Guardian: Кристофер Миллер может возглавить Пентагон при Трампе

Среди других кандидатов на должность главы ведомства также числился бывший госсекретарь Майк Помпео, но 10 ноября Трамп сообщил на своей странице в X, что Помпео не войдет во вторую администрацию республиканца. Миллер исполнял обязанности министра обороны США в администрации Трампа с 9 ноября 2020 г. по 20 января 2021 г.