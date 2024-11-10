Нетаньяху трижды разговаривал с Трампом после его победы на выборах

Нетаньяху также сообщил, что «это были хорошие и очень важные разговоры». «Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу по всем ее компонентам и на опасность, которую она представляет», – сообщил Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия. Как отмечает издание, переговоры Трампа и Нетаньяху могут быть необходимы из-за ультиматума администрации действующего президента США Джо Байдена.