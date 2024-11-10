Нетаньяху трижды разговаривал с Трампом после его победы на выборах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние дни трижды разговаривал по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает Axios.
Нетаньяху также сообщил, что «это были хорошие и очень важные разговоры». «Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу по всем ее компонентам и на опасность, которую она представляет», – сообщил Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия. Как отмечает издание, переговоры Трампа и Нетаньяху могут быть необходимы из-за ультиматума администрации действующего президента США Джо Байдена.
В первых числах ноября истек 30-дневный срок для израильских официальных лиц, в течение которого они должны были упростить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В противном случае Байден обещал сократить военную помощь Израилю.
9 ноября Bloomberg сообщил, что Трамп до инаугурации начал формировать курс по Израилю и Украине. Нетаньяху является давним союзником экс-президента США, а с действующим лидером у него сложились «напряженные» отношения, так как США настаивали на прекращении израильской операции в секторе Газа. Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для удара по ядерной программе Ирана, отмечало агентство.