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Нетаньяху трижды разговаривал с Трампом после его победы на выборах

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние дни трижды разговаривал по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает Axios.

Нетаньяху также сообщил, что «это были хорошие и очень важные разговоры». «Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу по всем ее компонентам и на опасность, которую она представляет», – сообщил Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия. Как отмечает издание, переговоры Трампа и Нетаньяху могут быть необходимы из-за ультиматума администрации действующего президента США Джо Байдена.

В первых числах ноября истек 30-дневный срок для израильских официальных лиц, в течение которого они должны были упростить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В противном случае Байден обещал сократить военную помощь Израилю.

9 ноября Bloomberg сообщил, что Трамп до инаугурации начал формировать курс по Израилю и Украине. Нетаньяху является давним союзником экс-президента США, а с действующим лидером у него сложились «напряженные» отношения, так как США настаивали на прекращении израильской операции в секторе Газа. Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для удара по ядерной программе Ирана, отмечало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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