Участники форума Россия – Африка обсудили включение стран Африки в СБ ООН
Участники пленарной сессии министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка обсудили возможность включения представителей африканского континента в Совбез ООН, заявил глава делегации Сенегала, министр высшего образования, исследований и инноваций страны Эль-Хаджи Абдурахман Диуф в комментарии «РИА Новости».
По словам Диуфа, вопрос включения в Совбез ООН – один из самых важных из озвученных в ходе сессии. Россия поддерживает Африку в ее стремлении занять более важное место в Совбезе международной организации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что африканские страны пользуются растущим авторитетом на мировой арене, а сотрудничество государств континента с Россией становится более насыщенным. Москва, указал он, придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами.
9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в мероприятии подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из стран Африки.