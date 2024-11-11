Первое военно-морское учение России и Индонезии завершилось в Яванском море
По данным ТОФ, в первый день корабли двух стран отработали совместное маневрирование, а также провели тренировку по связи с использованием всех видов сигнализации. Были отработаны досмотры подозрительных судов, блокирование и освобождение судна, условно захваченного «террористами».
На следующий день состоялись учения по противодействию безэкипажным катерам со стрельбами из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также тренировки по спасению на море. В том числе, использовались палубные вертолеты.
Со стороны ВМФ России в мероприятии участвовали корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». ВМС Индонезии в учениях задействовали фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».
После тренировок были подведены итоги первого совместного учения. В ТОФ отметили, что принимавший участие в тренировках отряд кораблей Тихоокеанского продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе по плану дальнего похода.
О начале первых совместных учений России и Индонезии «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая «РИА Новости» сообщило 4 ноября. Тренировки длились на протяжении четырех дней. На церемонии открытия учений посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил, что военное сотрудничество является естественной частью межгосударственных связей двух стран, и морские учения «станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами».