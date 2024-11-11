Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Первое военно-морское учение России и Индонезии завершилось в Яванском море

Ведомости

В Яванском море состоялось первое военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ).

По данным ТОФ, в первый день корабли двух стран отработали совместное маневрирование, а также провели тренировку по связи с использованием всех видов сигнализации. Были отработаны досмотры подозрительных судов, блокирование и освобождение судна, условно захваченного «террористами».

На следующий день состоялись учения по противодействию безэкипажным катерам со стрельбами из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также тренировки по спасению на море. В том числе, использовались палубные вертолеты.

Со стороны ВМФ России в мероприятии участвовали корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». ВМС Индонезии в учениях задействовали фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

После тренировок были подведены итоги первого совместного учения. В ТОФ отметили, что принимавший участие в тренировках отряд кораблей Тихоокеанского продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе по плану дальнего похода.

О начале первых совместных учений России и Индонезии «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая «РИА Новости» сообщило 4 ноября. Тренировки длились на протяжении четырех дней. На церемонии открытия учений посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил, что военное сотрудничество является естественной частью межгосударственных связей двух стран, и морские учения «станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных