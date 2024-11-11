ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета ВКС России
Федеральная служба безопасности пресекла операцию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Речь идет о вертолете Ми-8МТПР-1. «Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию», – сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
В ходе оперативных мероприятий контрразведчики РФ обнаружили позиции ПВО, а также места дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Впоследствии по ним было нанесено огневое поражение, уточнили в ЦОС.
В июле этого года ФСБ пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика. Украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3. Они пообещали российскому военному летчику порядка $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. К подготовке и проведению операции также были причастны спецслужбы стран НАТО. В ходе оперативных мероприятий российская контрразведка смогла получить сведения, которые помогли нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.