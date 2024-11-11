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ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета ВКС России

Ведомости

Федеральная служба безопасности пресекла операцию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о вертолете Ми-8МТПР-1. «Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию», – сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

В ходе оперативных мероприятий контрразведчики РФ обнаружили позиции ПВО, а также места дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Впоследствии по ним было нанесено огневое поражение, уточнили в ЦОС.

В июле этого года ФСБ пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика. Украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3. Они пообещали российскому военному летчику порядка $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. К подготовке и проведению операции также были причастны спецслужбы стран НАТО. В ходе оперативных мероприятий российская контрразведка смогла получить сведения, которые помогли нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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