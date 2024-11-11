ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета ВКС России

В июле этого года ФСБ пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика. Украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3. Они пообещали российскому военному летчику порядка $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. К подготовке и проведению операции также были причастны спецслужбы стран НАТО. В ходе оперативных мероприятий российская контрразведка смогла получить сведения, которые помогли нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.