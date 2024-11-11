Президент Сербии Вучич рассказал о «сердечном разговоре» с Трампом

Во время телефонного разговора Вучич выразил надежду, что Трамп посетит Сербию, уточняет «РИА Новости». По словам президента страны, в Сербии больше всего из стран Европы поддерживали избрание республиканца. Трамп, в свою очередь, поблагодарил за поддержку, которую он получил от граждан Сербии.