Президент Сербии Вучич рассказал о «сердечном разговоре» с Трампом
Глава Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом Вучич сообщил на своей странице в Instagram
«Отличный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Сердечный и содержательный. Я верю в более прочное партнерство с США при президенте Трампе», – написал он.
Во время телефонного разговора Вучич выразил надежду, что Трамп посетит Сербию, уточняет «РИА Новости». По словам президента страны, в Сербии больше всего из стран Европы поддерживали избрание республиканца. Трамп, в свою очередь, поблагодарил за поддержку, которую он получил от граждан Сербии.
На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов.