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Президент Сербии Вучич рассказал о «сердечном разговоре» с Трампом

Ведомости

Глава Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом Вучич сообщил на своей странице в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), назвав разговор с Трампом «сердечным».

«Отличный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Сердечный и содержательный. Я верю в более прочное партнерство с США при президенте Трампе», – написал он.

Во время телефонного разговора Вучич выразил надежду, что Трамп посетит Сербию, уточняет «РИА Новости». По словам президента страны, в Сербии больше всего из стран Европы поддерживали избрание республиканца. Трамп, в свою очередь, поблагодарил за поддержку, которую он получил от граждан Сербии.

На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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