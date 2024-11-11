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Хуситы сообщили о нанесении удара по израильской военной базе вблизи Яффо

Ведомости

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по военной базе Израиля, расположенной на юго-востоке Яффо. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». После попадания снаряда на базе возник пожар.

15 сентября «Ансар Аллах» сообщило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. Тогда Сария говорил, что удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильские системы противовоздушной обороны.

По данным израильской стороны, в результате пуска ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли свыше 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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