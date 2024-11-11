Хуситы сообщили о нанесении удара по израильской военной базе вблизи Яффо
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по военной базе Израиля, расположенной на юго-востоке Яффо. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». После попадания снаряда на базе возник пожар.
15 сентября «Ансар Аллах» сообщило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. Тогда Сария говорил, что удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильские системы противовоздушной обороны.
По данным израильской стороны, в результате пуска ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли свыше 43 000 человек.