FT: Тайвань закупит оружие США для обозначения своей готовности к обороне
Тайвань планирует закупить американское оружие, чтобы показать администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовность к укреплению собственной обороны от Китая. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп неоднократно высказывался о необходимости увеличения расходов союзников на оборону. «Тайвань обдумывает пакет мер, чтобы показать, что они настроены серьезно», – приводит слова чиновников FT.
Как предполагают источники издания, Тайвань планирует закупить судна Lockheed Martin и бортовую радиолокационную систему E-2D Advanced Hawkeye от Northrop Grumman, ракеты Patriot и истребители F-35.
США с 11 ноября запретили тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом.
Соответствующее письмо компании направило министерство торговли США. Экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры.