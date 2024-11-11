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FT: Тайвань закупит оружие США для обозначения своей готовности к обороне

Ведомости

Тайвань планирует закупить американское оружие, чтобы показать администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовность к укреплению собственной обороны от Китая. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп неоднократно высказывался о необходимости увеличения расходов союзников на оборону. «Тайвань обдумывает пакет мер, чтобы показать, что они настроены серьезно», – приводит слова чиновников FT.

Как предполагают источники издания, Тайвань планирует закупить судна Lockheed Martin и бортовую радиолокационную систему E-2D Advanced Hawkeye от Northrop Grumman, ракеты Patriot и истребители F-35.

США с 11 ноября запретили тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом.

Соответствующее письмо компании направило министерство торговли США. Экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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