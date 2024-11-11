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Посол Намибии указал на заинтересованность страны в присоединении к БРИКС

Ведомости

Намибия заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва на полях первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка».

«Да, мы заинтересованы в присоединении. Мы не можем позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для нас взаимодействие с прогрессивными государствами», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).

По его словам, Намибия готовится к возможному вступлению в объединение. Этот процесс задержался из-за смерти президента Намбии Хаге Гейнгоба, но страна по-прежнему заинтересована в присоединении к БРИКС и продолжит работу в этом направлении после выборов.

Гейнгоб умер 4 февраля на 83-м году жизни. Он скончался ночью в больнице, ранее у главы государства диагностировали рак. Гейнгоб руководил Намибией с 2015 г. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии, заявив, что с его именем связаны становление намибийской государственности и важнейшие события новейшей истории страны.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В текущем году в объединении председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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