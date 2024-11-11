Посол Намибии указал на заинтересованность страны в присоединении к БРИКС
Намибия заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва на полях первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка».
«Да, мы заинтересованы в присоединении. Мы не можем позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для нас взаимодействие с прогрессивными государствами», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).
По его словам, Намибия готовится к возможному вступлению в объединение. Этот процесс задержался из-за смерти президента Намбии Хаге Гейнгоба, но страна по-прежнему заинтересована в присоединении к БРИКС и продолжит работу в этом направлении после выборов.
Гейнгоб умер 4 февраля на 83-м году жизни. Он скончался ночью в больнице, ранее у главы государства диагностировали рак. Гейнгоб руководил Намибией с 2015 г. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии, заявив, что с его именем связаны становление намибийской государственности и важнейшие события новейшей истории страны.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В текущем году в объединении председательствует Россия.