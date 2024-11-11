Посол Намибии указал на заинтересованность страны в присоединении к БРИКС

Гейнгоб умер 4 февраля на 83-м году жизни. Он скончался ночью в больнице, ранее у главы государства диагностировали рак. Гейнгоб руководил Намибией с 2015 г. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии, заявив, что с его именем связаны становление намибийской государственности и важнейшие события новейшей истории страны.